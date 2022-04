Serie B, domani possibile giornata di verdetti. Ecco le combinazioni

Penultimo atto della Serie B, che domani sarà in campo, quasi totalmente, alle 14, tranne Reggina-Como, partita tra due squadre che non hanno più ambizioni.

Può festeggiare il ritorno in Serie A il Lecce, che ha il futuro nella sue mani, ovvero vincere a Vicenza e festeggiare. Ma anche la Cremonese può brindare al ritorno in Serie A, dopo quasi 30 anni, qualora si andassero a verificare alcune condizioni.

Ecco le varie combinazioni:

Lecce in Serie A se: vince a Vicenza; pareggia a Vicenza, Monza-Benevento finisce in parità e Pisa e Brescia non vincono; Pareggia a Vicenza, il Benevento vince, la Cremonese perde e il Brescia non vince.