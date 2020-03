Serie B: Djordjevic e Meggiorini piegano il Cosenza, il Chievo aggancia la zona playoff

La 28esima giornata di Serie B si chiude con la vittoria di misura del Chievo contro il Cosenza. Al “Bentegodi” termina 2-0: Djordjevic sblocca la contesa al 32′, poi al 92′ ci pensa Meggiorini a chiudere definitivamente i giochi. Un successo importante per il Chievo, che sale a 41 punti e aggancia la zona playoff all’ottavo posto in classifica; il Cosenza resta fermo in penultima posizione a quota 24.

A seguire il quadro completo di questo turno del campionato cadetto.

Sabato 7 marzo

14:30 Cittadella-Pordenone 0-2 (Barison, Ciurria)

15:00 Empoli-Trapani 1-1 (Pagliarulo autogol – Pettinari)

15:00 Frosinone-Cremonese 0-2 (Parigini, Castagnetti)

15:00 Perugia-Salernitana 1-0 (Mazzocchi)

15:00 Venezia-Crotone 1-3 (Caligara – Benali 2, Marrone)

18:00 Pisa-Livorno 1-0 (Lisi)

Domenica 8 marzo

15:00 Entella-Ascoli (8′ Paolucci, 13′ Poli, 22′ De Luca rig)

15:00 Juve Stabia-Spezia (24′ Calo, 57′ Ricci M rig, 73′ Bifulco)

21:00 Benevento-Pescara (17′ Insigne, 21′ Sau, 33′ Moncini, 71′ Improta)

Lunedì 9 marzo

21:00 Chievo-Cosenza 1-0 (32′ Djordjevic, 92′ Meggiorini)

Classifica: Benevento 69; Crotone 49; Frosinone 47; Pordenone 45; Spezia 44; Cittadella 43; Salernitana 42; Chievo 41; Empoli 40; Entella 38; Pisa, Perugia, Juve Stabia 36; Pescara 35; Venezia, Ascoli* 32; Cremonese* 30; Trapani 25; Cosenza 24; Livorno 18.

*Una gara in meno