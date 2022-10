Serie B, crolla il Venezia. Il Frosinone vince 3-1 e raggiunge momentaneamente Reggina e Bari in vetta

Successo fondamentale in rimonta del Frosinone di Fabio Grosso, che vince 2-1 in rimonta al “Penzo” di Venezia, volando momentaneamente in vetta alla Serie B, a 18 punti, insieme a Bari e Reggina.

Per il Venezia è notte fonda, ritrovandosi ora a soli 7 punti in classifica, in zona playout. Venezia che era anche partito bene, trovando il gol del vantaggio con Cheryshev al 42′. Nella ripresa, la riscossa dei ciocari, che prima pareggiano al 70′ con il veterano, Lucioni e poi approfittano del rosso a Ceccaroni, che costringe i veneti in 10.

Il Frosinone attacca e alla fine vince la gara, trovando il 2-1 con Mulattieri all’85’ e il tris con Borrelli al 94′. Seconda vittoria di fila per i ciociari che respirano aria di alta classifica e sognano in grande. Il Venezia vede gli spettri e la panchina di Javorcic traballa.

Foto: twitter Frosinone