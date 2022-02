Serie B, Cremonese nuova capolista (col brivido). Larrivey regala 3 punti d’oro al Cosenza. I risultati

Si sono concluse le gare delle 14 del sabato di Serie B. Bellissima partita al Liberati, con la Cremonese che batte la Ternana e diventa la nuova capolista della B. Grandi brividi al 94′, con un gol annullato a Partipilo. Passo falso del Brescia, che ha pareggiato nel derby lombardo col Como. In coda va al Vicenza lo scontro diretto con il Pordenone, condannato ormai alla C. Tre punti d’oro per il Cosenza, che batte l’Alessandria grazie ad un rigore di Larrivey, e la raggiunge in classifica. Successo rotondo, infine, del Parma, che ha battuto per 4-0 nel derby la Spal.

Sabato 26 febbraio

Como-Brescia 1-1

Cosenza-Alessandria 2-1

Vicenza-Pordenone 1-0

Parma-Spal 4-0

Ternana-Cremonese 1-2

Perugia-Benevento, ore 16.15

FOTO: Instagram Cosenza