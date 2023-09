Serie B: Cremonese e FeralpiSalò corsare. Vittorie per 2-1 su Cosenza e Lecco

Si apre la 7a giornata di Serie B con due match di anticipo alle 18.15. Doppio 2-1 in trasferta per Cremonese e FeralpiSalò. Prima vittoria per Stroppa sulla panchina della Cremonese, che ottiene il secondo successo stagionale. Cosenza piegato 2-1, decide un gol di Coda al 79′.

Stesso punteggio anche in Lecco-FeralpiSalò, con la compagine ospite che si impone 2-1 con le reti di Belestrero e Felici.

In classifica, la Cremonese sale a 10 punti, scavalcato proprio il Cosenza a quota 8. Primo storico successo in B per la Feralpi che sale a 4 punti, resta a 1 il Lecco.

Questi i risultati:

Cosenza-Cremonese 1-2

Lecco-FeralpiSalò 1-2

Foto: logo Serie B