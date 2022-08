Serie B: Cosenza e Frosinone a punteggio pieno. Mancosu, esordio con gol a Cagliari

Si sono concluse le gare della 2a giornata di Serie B. Due sole le squadre a punteggio pieno, ovvero Cosenza e Frosinone, primo successo per il Cagliari, che vince in rimonta sul Cittadella, con Mancosu che segna al debutto.

Vince anche il Venezia in casa del Sudtirol, primo ko per la Reggina che cade a Terni.

Questi i risultati:

Cagliari-Cittadella 2-1

Cosenza-Modena 2-1

Frosinone-Brescia 3-0

Pisa-Como 2-2

Sudtirol-Venezia 1-2

Ternana-Reggina 1-0

Foto: twitter Cagliari