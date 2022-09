Serie B: Cosenza-Bari, i convocati di Mignani per la partita

Il Bari di mister Mignani si prepara alla sfida in casa del Cosenza in programma domani, sabato 10 settembre, a partire dalle ore 14:00. Per la sfida ai calabresi il tecnico biancorosso recupera Ricci dopo la squalifica insieme a Ceter e Vicari; prima chiamata per l’attaccante francesce Aurélien Scheidler che ha scelto la maglia numero ’26’. Saranno dunque 25 i calciatori a disposizione:

PORTIERI: 1.FRATTALI, 18.CAPRILE, 22.POLVERINO

DIFENSORI: 6.DI CESARE, 20.TERRANOVA, 21.ZUZEK, 23.VICARI, 25.PUCINO, 27.MAZZOTTA, 31.RICCI, 44.BOSISIO, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 9.D’ERRICO, 17.MAIELLO, 63.BELLOMO, 80.BENEDETTI, 90.FOLORUNSHO, 99.MALLAMO

ATTACCANTI: 7.ANTENUCCI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 14.SALCEDO, 26.SCHEIDLER, 30.CETER, 74.CANGIANO

Foto: Twitter Bari