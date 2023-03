Serie B, continua la fuga del Frosinone. Vincono Bari, Como, Spal e Sudtirol. Parità tra Ternana e Benevento

Sono appena terminate le sfide delle 15 di Serie B. Continua la fuga del Frosinone in vetta alla classifica: 3-0 al Venezia, decisive la doppietta di Mulattieri e la rete di Caso. Al Bari basta il rigore di Cheddira per vincere in casa dell’Ascoli. Vince anche il Como contro il Modena. Oddo trova il primo successo sulla panchina della Spal: 2-1 al Cittadella. Il gol di Certo al 74′ regala i tre punti al Sudtirol contro il Perugia. Infine, terminano in parità Brescia-Cagliari e Ternana–Benevento.

Ascoli – Bari 0-1

Brescia – Cagliari 1-1

Como – Modena 1-0

Frosinone – Venezia 3-0

Spal – Cittadella 2-1

Sudtirol – Perugia 2-1

Ternana – Benevento 2-2

Foto: Logo Serie B