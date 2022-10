Serie B, colpo dell’Ascoli. Cagliari battuto 2-1

Si è conclusa la 10a giornata di Serie B, che ha visto l’Ascoli battere 2-1 il Cagliari al Del Duca.

Ascoli che ha fatto la gara, portandosi sul doppio vantaggio. A sbloccare la gara, Dionisi al 33′ su rigore. Il raddoppio di Mendes all’81’ per i padroni di casa. Sussulto d’orgoglio del Cagliari nel finale, che accorcia le distanze all’86’ con Pavoletti. Nel finale, espulso Falasco per l’Ascoli, assalto dei sardi, ma finisce 2-1.

L’Ascoli supera il Cagliari, portandosi a 15 punti, crisi nera per i sardi, ben distanti dalla vetta, a quota 14 gol.

Foto: twitter Ascoli