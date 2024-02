Serie B, colpo della Samp in casa del Cosenza. I blucerchiati si impongono 2-1

Colpo della Sampdoria in casa del Cosenza nell’anticipo della 26a giornata di Serie B.

I blucerchiati di Pirlo si impongono 2-1 mettendo fine a una striscia di 3 partite senza vittorie. Sampdoria in vantaggio al 23′ con Darboe. Il raddoppio subito dopo con De Luca al 26′. Il Cosenza incasa il doppio colpo e crolla. La Samp va vicina più volte al terzo gol, ma non chiude i conti.

Il Cosenza nel finale ci crede e al 75′ Frabotta trova il gol dell’1-2. Finale rovente, il Cosenza assalta per cercare la rimonta, ma stavolta la compagine di Pirlo non si fa sorprendere e vince 2-1. Vittoria fondamentale per la Samp che allontana la zona playout, salendo a 31 punti, portandosi a -1 proprio dai calabresi.

Foto: twitter Samp