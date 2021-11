Colpaccio del Vicenza che vince lo scontro diretto delicatissimo in casa del Crotone. Successo per 1-0 per gli uomini di Brocchi, che si impongono grazie ad un gol di Giacomelli al 67′.

Continua la crisi nera del Crotone, che neanche con la cura Marino riesce a risollevarsi da una classifica che ora si fa davvero pericolosissima.

Il Vicenza sale a 7 punti, arrivando a -1 dai calabresi, fermi a 8.

Foto: Logo Serie B