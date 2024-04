Serie B, colpo Cremonese in casa del Bari. Finisce 2-1. I lombardi momentaneamente al secondo posto

La Cremonese ottiene un importante successo esterno al San Nicola di Bari. Finisce 2-1 per i lombardi che si rilanciano in ottica promozione diretta. Vantaggio ospite dopo pochi secondi, quando Maiello è autore di una sfortunata autorete. Cremonese che controlla la gara ma non riesce a chiuderla, fino al 66′,l quando è Collocolo a trovare la rete del 2-0 che mette al sicuro i grigio rossi.

Il Bari prova una reazione d’orgoglio con Edjouma. Ma è troppo tardi. Vince la Cremonese 2-1. I lombardi di Stroppa salgono a 59 punti, al momentaneo secondo posto, a -6 dal Parma, a +1 sul Como.

Foto: logo Cremonese