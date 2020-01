Serie B: Coda, non basta. Benevento-Pisa finisce 1-1

La capolista di Serie B frena contro il Pisa. Il gol di Coda non basta, gli ospiti pareggiano con l’autorete di Tuia. Espulso all’85’ Siega per doppia ammonizione. I sanniti restano al comando a quota 47, a più 12 sul Pordenone secondo. I toscani salgono in quindicesima posizione con 25 punti.

Foto: Serie B Twitter