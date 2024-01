Serie B: Coda lancia la Cremonese. Colpi di Ternana e FeralpiSalò in zona salvezza

Si sono appena concluse le partite delle ore 14 di Serie B, valide per la 21ª giornata. Colpo della Feralpi che batte 3-0 il Catanzaro (esordio per Dubickas), recuperando punti importanti, e impedisce alle Aquile l’aggancio al Cittadella al quinto posto. Si ferma il Como, che non va oltre il 2-2 in casa della Reggiana. Pareggio anche per Brescia e Sudtirol, 1-1. La Ternana torna a vincere in casa, 3-1 al Cittadella, ed esce momentaneamente dalla zona play-out. Male lo Spezia che non riesce a uscire dalla crisi e dalla zona retrocessione: alla Cremonese basta il gol di Coda, che sale a quota 9 in stagione. Di seguito tutti i risultati:

FERALPISALÒ-CATANZARO 2-0

REGGIANA-COMO 2-2

SPEZIA-CREMONESE 0-1

TERNANA-CITTADELLA 3-1

BRESCIA-SUDTIROL 0-1

Ore 16:15

COSENZA-VENEZIA

LECCO-PISA

PALERMO-MODENA

CLASSIFICA

PARMA 45

COMO 39

CREMONESE 38

VENEZIA 38

CITTADELLA 36

CATANZARO 33

PALERMO 32

BRESCIA 29

MODENA 28

BARI 26

REGGIANA 25

SUDTIROL 24

SAMPDORIA 23

PISA 23

TERNANA 21

COSENZA 21

LECCO 20

SPEZIA 18

ASCOLI 17

FERALPISALÒ 17 Foto: Instagram FeralpiSalò