Serie B: Coda apre, Kragl risponde con una perla. Foggia-Benevento 1-1

Si conclude in perfetta parità la sfida delle 18:00 valida per la venticinquesima giornata di Serie B tra Foggia e Benevento. Al 41′ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Gerbo, autore di un fallo di reazione. Nella ripresa Coda apre le marcature con una zampata da pochi passi illudendo i suoi, ma poco dopo Kragl si inventa una perla direttamente su calcio di punizione con il mancino e firma il definitivo 1-1. I sanniti salgono al quarto posto a quota 40, i rossoneri restano nella zona calda della classifica con 22 punti.

Ecco la classifica provvisoria, in attesa di #LIVVEN, che sancirà il termine di questa 25a giornata di #SerieBKT. Fugge il @BresciaOfficial, balzo in avanti del @PescaraCalcio che approfitta degli stop di @bncalcio e @Lecce_official. pic.twitter.com/bLhibKZYAT — Lega B (@Lega_B) February 23, 2019

Classifica: Brescia 46; Palermo 42; Pescara 41; Benevento 40; Verona 39; Lecce 38; Spezia 34; Cittadella 33; Perugia 32; Salernitana 31; Cosenza 30; Ascoli 28; Cremonese 27; Venezia 26; Foggia* 22; Carpi 21; Livorno 20; Crotone 19; Padova 18.

*meno 6 punti di penalizzazione

Foto: Lega B Twitter