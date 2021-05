Serie B, cinque giocatori squalificati. Due turni per Aramu

Il Giudice Sportivo di Serie B dopo la gara di ritorno della finale play off ha squalificato cinque calciatori. Fermato per due giornate Mattia Aramu del Venezia per “avere, al 24° del secondo tempo, dalla panchina, indirizzato un’espressione offensiva al Direttore di gara”. Stoppati per un turno Mazzocchi, Modolo e Vacca del Venezia e Iori del Cittadella. Tutti e cinque i giocatori sconteranno la squalifica nel prossimo campionato.