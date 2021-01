Serie B, Cangiano e Kragl firmano la rimonta dell’Ascoli sulla Reggina (2-1)

Seconda vittoria in tre partite per l’Ascoli di Sottil, segnali di ripresa per i bianconeri sebbene siano ancora all’ultimo posto in classifica.

La Reggina passa in vantaggio dopo 19′ con Liotti ma i subentrati Cangiano e Kragl ribaltano il risultato nel finale, l’ex Bologna pareggia all’83’ e Kragl batte nuovamente il portiere Guarna dopo un’azione personale, regalando i tre punti ai suoi.

Foto: Logo Serie B