Serie B, cambia l’orario di due partite

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

 tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

 in accordo con le Società coinvolte;

 a parziale modifica del C.U. LNPB n. 40 del 14 ottobre u.s.;

stabilisce che il programma della 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2022/2023

sia ridefinito come segue:

18ª giornata di andata

Domenica 18 dicembre 2022 ore 18.45 PALERMO – CAGLIARI (anziché ore 18.00)

ore 20.45 GENOA – FROSINONE (anziché ore 20.30)