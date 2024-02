Serie B: Camara-gol, punti pesanti per il Parma. Impresa Brescia, la FeralpiSalò pareggia in 9

Un gol di Camara nel finale ha permesso al Parma di piegare il Venezia, punti pesantissimi per Pecchia. Impresa del Brescia che con Borrelli e Mancini ha battuto il Cittadella. Pareggi nelle altre tre partite: la FeralpiSalò ha trovato l’1-1 a Reggio Emilia con Balestrero malgrado la doppia inferiorità numerica; il Pisa in 10 ha raggiunto il Cosenza al 96’ con Caracciolo; gol di Iemmello e Jagiello in Spezia-Catanzaro.

Foto: Instagram Parma