Serie B: Calabria-show, Reggina e Cosenza sbancano Ferrara e Benevento

Si è conclusa la prima giornata di Serie B, non senza sorprese anche clamorose. Nella sfida tra retrocesse, successo del Genoa in casa del Venezia per 2-1 con le reti di Portanova e Yeboah. Grande successo della Reggina che vince 3-1 in casa della Spal. Grande successo anche del Cosenza, che espugna 1-0 il campo del Benevento, in quello che è il risultato più clamoroso di giornata. Successo per l’Ascoli per 2-1 sulla Ternana, bene il Brescia sul Sudtirol e il Frosinone a Modena.

Questi i risultati:

Ascoli-Ternana 2-1

Benevento-Cosenza 0-1

Brescia-Sudtirol 2-0

Modena-Frosinone 0-1

Spal-Reggina 1-3

Venezia-Genoa 1-2

Foto: logo Serie B