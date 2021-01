Serie B, cade la Salernitana. Quattro successi esterni, in casa vince solo l’Entella

La 17a giornata di Serie B ha visto un crollo del fattore interno. Nelle gare delle 18.00, solo la Virtus Entella ha mantenuto il fattore casa, vincendo 1-0 sul Cittadella.

Poi quattro vittorie esterne. Cade la Salernitana all’Arechi, sconfitta dal Pordenone per 2-0 con le reti di Barison e Diaw. I campani, ridotti in 9, restano comunque secondi a 31 punti a -3 dalla capolista Empoli.

Sconfitta anche per il Frosinone in casa con la SPAL. I ciociari, avanti al 25′ con Kastanos, si fanno ribaltare da Esposito e Paloschi all’87’.

Perde anche la Reggiana per 1-0 in casa con il Pescara. Per gli abruzzesi decisivo un gol all’86’ di Scognamiglio. Pescara vittorioso in 9 uomini.

Infine, blitz anche del Chievo in casa della Cremonese per 2-0.

