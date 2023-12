Serie B: cade in casa la Sampdoria, Pisa ok, pari Bari, colpo salvezza per la Reggiana

Si sono concluse le gare delle 16:15 in Serie B. Tonfo interno per la Sampdoria di Pirlo, che cade in casa contro il fanalino di coda Feralpisalò per 2-3. Pari a reti inviolate al “San Nicola” tra Bari e Cosenza; Pisa ok con l’Ascoli, colpo salvezza della Reggiana, che passa 3-2 sul campo del Südtirol. Di seguito tutti i risultati di giornata e la classifica.

Cittadella-Spezia 4-1

Como-Palermo 3-3

Parma-Ternana 3-1

Cremonese-Modena 4-0

Venezia-Lecco 2-2

Catanzaro-Brescia 2-3

Bari-Cosenza 0-0

Pisa-Ascoli 1-0

Sampdoria-Feralpisalò 2-3

Südtiro-Reggiana 2-3

LA CLASSIFICA

Parma 38

Venezia 34

Cremonese 32

Como 32

Cittadella 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 27

Brescia 25

Sampdoria 22

Bari 22

Cosenza 21

Pisa 21

Reggiana 20

Südtirol 20

Ternana 17

Lecco 17

Spezia 16

Ascoli 16

Feralpisalò 13

Foto: Serie B Instagram