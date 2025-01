Serie B, cade ancora la Samp: il Cesena vince 2-1 a Marassi

Torna al successo dopo quattro gare il Cesena e lo fa in grande stile vincendo in casa di una Sampdoria che rischia di precipitare sempre più giù in classifica. A Marassi i romagnoli si impongono per 2-1 in rimonta e volano al sesto posto. Per i blucerchiati è la dodicesima gara di fila senza vittorie. Partono meglio i padroni di casa e dopo otto minuti sbloccano la gara con un tap in vincente del centrale Riccio dopo una giocata di Coda: la prima conclusione del difensore viene respinta da Klinsmann che però non può nulla sulla seconda. Gli ospiti salgono di ritmo nel corso della sfida con Antonucci che prima impegna Ghidotti e poi, alla mezzora, lo batte dopo una bella discesa di Ciofi sulla destra: conclusione dell’attaccante in diagonale da dentro l’area e 1-1. Nella ripresa è ancora il Cesena a trovare il gol con una ripartenza fulminea che permette a Shpendi di entrare in area per andare al tiro, nel contrasto con Meulensteen il pallone finisce però a Donnarumma che di prima intenzione calcia in diagonale mandando il pallone alle spalle di Ghidotti.

Foto; Serie B