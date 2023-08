Serie B, buono l’esordio della Samp di Pirlo. Tris del Cosenza sull’Ascoli (in 8). Reti bianche tra Cremonese e Catanzaro

Si sono concluse le tre gare in programma questa sera in Serie B. Esordio senza gol tra la retrocessa Cremonese e la neopromossa Catanzaro. Allo Zini è 0-0. Buono l’esordio di Pirlo con la Sampdoria che vince in casa della Ternana 2-1, con i gol di La Gumina e Depaoli.

Tris del Cosenza sull’Ascoli, che ha avuto un momento di follia a fine primo tempo, con tre espulsioni (Falasco, Buchel e Forte). Cosenza che nella ripresa ha approfittato del triplo vantaggio numerico per vincere facile con i gol di Tutino, Airoli e Zilli.

Questi i risultati:

Cosenza-Ascoli 3-0

Cremonese-Catanzaro 0-0

Ternana-Sampdoria 1-2

Foto: twitter Serie B