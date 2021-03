Serie B, buona la prima per Rastelli. Floccari guida la Spal al successo sul Cittadella

Successo di misura della SPAL sul Cittadella per 1-0, in una sfida importante in chiave playoff. Agli estensi basta un gol messo a segno dal suo bomber, l’eterno Floccari al primo minuto della ripresa per aver ragione di un Cittadella che non si è mai reso davvero pericoloso dalle parti di Berisha.

Anzi, sono stati gli spallini ad andare più vicini al raddoppio con Missiroli. Vittoria aggancia proprio il Cittadella al sesto posto con 45 punti, in piena zona playoff.

Buona la prima per Rastelli sulla panchina ferrarese.

Foto: Sito Spal