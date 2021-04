Serie B, buona la prima per Domizzi: il Pordenone batte l’Entella per 3-0

Vince 3-0 il Pordenone nel match ha aperto la 32a giornata di Serie B, con calcio d’inizio alle 12.30 contro la Virtus Entella sul campo di Lignano Sabbiadoro. Il ritorno al successo dei neroverdi, dopo i problemi legati al Covid ed il cambio in panchina, porta le firme di Ciurria al 4’, Musiolik al 31’ e Butic al 93’: parte bene l’esperienza di Maurizio Domizzi in veste di tecnico, il Pordenone non vinceva da otto giornate.

Con questi tre punti i friulani salgono a quota 37 punti in classifica, a +5 dalla zona playout. Per l’Entella, invece, la classifica recita ancora 22 punti, a 11 lunghezze dalla zona tranquilla e otto dalla zona playout.