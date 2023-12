Serie B: Brescia, tris alla Samp. Il Como è terzo. Il Lecco felice con Buso

Sono terminate da poco le partite delle 16,15 valevoli per la quindicesima giornata di Serie B. Significativa l’impresa del Como che, passando a Bolzano con un gol di Abildgaard, ha scavalcato il Catanzaro e si è insediato sul terzo gradino della classifica. Crollo della Samp, senza Borini, a Brescia: tre gol incassati già nel primo tempo (Jallow, Borrelli e Bjarnason), inutile lo squillo di Giordano per il 3-1 finale. Molto bene il Lecco che ha battuto il Bari con un gol di Buso, il nuovo corso pugliese con Pasquale Marino in panchina fin qui non ha dato i frutti sperati.