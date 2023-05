Serie B, Brescia e Cosenza ai playout. Le date e il regolamento

È appena terminata l’ultima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Ed è tempo di verdetti. I playout si giocano in gare di andata e ritorno, precisamente il 25 maggio e l’1 giugno 2023: orari ancora da definire, ma presumibilmente si disputeranno alle ore 20:45. Ai playout, si scontrano le formazioni che hanno chiuso la regular season al sedicesimo e diciassettesimo posto, a patto che il distacco in classifica sia inferiore ai sei punti. Le due squadre si affronteranno in un doppio confronto di andata e ritorno, quest’ultimo verrà disputato in casa della sedicesima classificata. In caso di parità al termine delle due sfide nel numero di gol segnati dalle due squadre e con la regola del gol in trasferta che vale doppio non più valevole, conquisterà la permanenza in B la squadra che ha chiuso la regular season al sedicesimo posto. Se le due squadre, invece, hanno chiuso la stagione a pari punti, allora si giocheranno supplementari ed eventuali rigori per decretare la quarta retrocessa in Lega Pro. Di seguito le date:

Gara di andata

Giovedì 25 maggio 2023 – Cosenza – Brescia

Gara di ritorno

Giovedì 1 giugno 2023 – Brescia – Cosenza

Foto: Twitter Lega Serie B logo