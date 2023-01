Serie B, Borrelli decide la sfida contro il Benevento (1-0). Frosinone in fuga: +8 sul Genoa

Vittoria fondamentale per il Frosinone che supera in casa il Benevento per 1-0. Decide il calcio di rigore trasformato da Borrelli all’81’ dopo il tocco con il braccio di Foulon. Tre punti importanti per gli uomini di Fabio Grosso che continuano la loro fuga, volando a +8 sul Genoa. Prosegue, invece, il digiuno di vittorie dei campani, che restano così in piena zona play-out.

Foto: Instagram Frosinone