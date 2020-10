Serie B: blitz Salernitana a Verona. Tutino e Djuric rimontano il Chievo

Importante vittoria in trasferta per la Salernitana, che si impone sul campo del Chievo Verona: il risultato finale è di 2-1 per gli ospiti, che pure erano andati in svantaggio al 24′, dopo il gol di Vasile Mogos. Ma Tutino al 34′ e Djuric al 64′ firmano la rimonta.

Le altre partite di oggi:

Ore 16.15

Ascoli – Lecce

Empoli – Monza

Entella – Reggiana

Reggina – Pescara

Spal – Cosenza

Venezia – Frosinone

Ore 18.15

Vicenza – Pordenone

Domenica 4 ottobre

Ore 15.00

Pisa – Cremonese

Ore 21.00

Cittadella – Brescia

Foto: Twitter Serie B