Serie B, bis del Modena al Cagliari (in dieci): 2-0, decidono le reti di Diaw e Bonfanti

Si apre con la vittoria del Modena sul Cagliari il ventitresimo turno di Serie B. La gara si sblocca al 25′ quando Diaw porta in vantaggio i padroni di casa. Nel finale di primo tempo arriva l’episodio chiave della gara: Rog, già ammonito, rimedia un altro cartellino giallo, lasciando gli uomini di Ranieri in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. All’83’ arriva il sigillo dei padroni di casa con Bonfanti: termina così 2-0 al Braglia di Modena.

Foto: Instagram Modena