Serie B: Benevento, festa rinviata. Imprese di Cosenza, Cittadella e Spezia

E’ solo rinviata la festa del Benevento per la promozione: infatti, la squadra di Pippo Inzaghi aveva bisogno dei tre punti per festeggiare già oggi la promozione in Serie A. Invece, a causa del pareggio contro l’Empoli, le Streghe dovranno aspettare almeno fino a lunedì, quando ospiteranno al Vigorito la Juve Stabia. Nelle altre gare della serata, da segnalare le imprese del Cosenza, che in inferiorità numerica ha vinto in casa della Cremonese, della Spezia – trascinata da uno straordinario Galabinov, autore di una tripletta – che ha battuto 3-1 il Chievo e del Cittadella, che si è imposto 2-0 Allo Stirpe di Frosinone.

VENERDI’ 26 GIUGNO

18:45 – Trapani-Pordenone 3-0 (Coulibaly, Pettinari 2)

21:00 – Chievo-Spezia 1-3 (Segre – Galabinov 3)

21:00 – Cremonese-Cosenza 0-2 (Riviere, Baez)

21:00 – Empoli-Benevento 0-0

21:00 – Entella-Salernitana 1-0 (Mazzitelli)

21:00 – Frosinone-Cittadella 0-2 (rig. Iori, Luppi)

21:00 – Juve Stabia-Livorno 2-3 (Calo, Cisse – Agazzi, Marras, Boben)

21:00 – Perugia-Crotone 0-0

21:00 – Pisa-Pescara 2-1 (Belli – Clemenza)

21:00 – Venezia-Ascoli 2-1 (Aramu, Firenze – Scamacca)

CLASSIFICA: Benevento 73; Crotone 51; Spezia 50; Cittadella 49; Frosinone 48; Pordenone 46; Salernitana 43; Chievo 42; Entella, Empoli 41; Pisa, Perugia 40; Pescara 38; Venezia, Juve Stabia 36; Cremonese 33; Ascoli 32; Cosenza 30; Trapani 28, Livorno 21.