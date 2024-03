Serie B, Benedyczak sbaglia dal dischetto, ma il Parma ribalta il Brescia (in dieci) con Man e Del Prato: 2-1

Il Parma ribalta il Brescia all’89’! Decide la rete di Del Prato: 2-1. La gara del Tardini, però, si era aperta con la rete di Jallow per il vantaggio degli uomini di Maran al 16′. Al 41′ i padroni di casa hanno l’opportunità di rimettere in parità la gara, ma Benedyczak fallisce dal dischetto. Appuntamento con la rete del 1-1 solo rimandata per il Parma. Infatti al 52′ gli emiliano trovano la rete del pareggio Man. All’88’ l’episodio che cambia la gara: Huard, entrato appena tre minuti prima, si fa espellere per doppia ammonizione e lascia i suoi in dieci uomini. Ne approfittano subito gli uomini di Pecchia che, appena un minuto dopo, trovano la rete del 2-1 con Del Prato. Il Parma blinda così la prima posizione portandosi a quota 62 punti, a +9 sulla Cremonese (che scenderà in campo domani contro il Como).

Foto: Twitter Parma