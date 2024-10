Serie B: bene Cesena, Cremonese e Palermo, finisce 1-1 tra Cosenza e Juve Stabia

Si concludono i match delle 15:00 validi per la decima giornata di Serie B. Il Cesena conquista una vittoria preziosa contro il Brescia, confermando il buon momento di forma della squadra e avvicinandosi alla zona alta della classifica. Il match tra Cosenza e Como si conclude in parità. La Cremonese mostra segnali di crescita e strappa un risultato positivo contro la Salernitana, che così porta a due la striscia di risultati utili consecutivi. il Palermo consolida la propria posizione in zona playoff, ottenendo un netto 2-0 sulla Reggiana.