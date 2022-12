Serie B, Bari più forte dell’inferiorità numerica: poker al Modena (4-1)

Il Bari vince e convince contro il Modena: termina 4-1 la sfida del San Nicola. I padroni di casa vanno subito avanti con una prodezza di Ruben Botta, spreca una chance con Antenucci, ma trova ugualmente il raddoppio con Folorunsho. Neanche l’espulsione di Maiello per doppio giallo complica i piani degli uomini di Mignani. E in apertura di ripresa, un’autorete di Cittadini spiana la strada ai pugliesi. Nel finale il poker firmato da capitan Di Cesare e il gol della bandiera degli emiliani con Diaw. Tre punti fondamentali in chiave promozione che proiettano i pugliesi al terzo posto in classifica. Serie positiva interrotta e ottavo ko stagionale per il Modena.

Foto: Instagram Bari