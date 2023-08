Serie B, colpo del Bari a Cremona. Bene Parma, Modena e Sudtirol. Pari tra Como e Reggiana

Si sono concluse le gare di questa sera valide per la 2a giornata di Serie B.

Pareggio tra Como e Reggiana. Lariani avanti 2-0, rimonta emiliana nel finale, con il 2-2 arrivato al 94′. Il Sudtirol si impone 2-0 in casa della FeralpiSalò, reti di Odogwu e Mercaj. Bene il Parma che vince 2-0 sul Cittadella. Grande colpo del Bari in casa della Cremonese per 1-0, gol di Sibilli al 44′. Il Modena vince 1-0 sull’Ascoli.

Questi i risultati:

Como-Reggiana 2-2

Cremonese-Bari 0-1

FeralpiSalò-Sudtirol 0-2

Modena-Ascoli 1-0

Parma-Cittadella 2-0

Foto: Instagram Serie B