Serie B, Ascoli e Cremonese non si superano. E’ 0-0 al Del Duca

Altra frenata per la Cremonese che ottiene il secondo pareggio di fila, staccandosi così dal treno primo posto del Parma. I lombardi impattano 0-0 in casa dell’Ascoli nell’anticipo della 25a giornata di Serie B.

Cremonese che ha visto annullarsi un gol nel secondo tempo a Tsadjout. Cremonese che sale a 46 punti, rimanendo a -5 dal Parma, ma con Como e Venezia che possono approfittarne. L’Ascoli sale a 23, ancora in zona playout.

