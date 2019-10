Serie B: Armenteros-gol, il Benevento piega il Perugia e consolida la vetta

Il Benevento piega di misura il Perugia e mantiene la vetta del campionato di Serie B. La squadra di Inzaghi si impone per 1-0 tra le mura amiche grazie alla rete di Armenteros arrivata al 20′ del primo tempo. Nella ripresa i sanniti restano in 10 per l’espulsione di Tello, ma il Perugia non riesce a trovare la rete del pari. Nel finale viene ristabilita la parità numerica con il rosso diretto a Carraro. Il Benevento vola a quota 18 punti e consolida il primo posto in classifica, il Perugia resta fermo a 14 lunghezze.

Venerdì 18 ottobre 2019

ore 21.00 CITTADELLA – COSENZA 1-3 (Vita – Bruccini 2, Baez)

Sabato 19 ottobre 2019

ore 15.00 JUVE STABIA – PORDENONE 4-2 (Mezavilla, Forte, Calvano, Canotto – Misuraca, aut. Calò)

ore 15.00 PESCARA – SPEZIA 1-2 (Pepin – Bartolomei, Gudjohnsen)

ore 15.00 VENEZIA – SALERNITANA 1-0 (Bocalon)

ore 15.00 V. ENTELLA – TRAPANI 1-1 (De Luca – Taugourdeau)

ore 18.00 BENEVENTO – PERUGIA 1-0 (Armenteros)

Domenica 20 ottobre 2019

ore 15.00 CHIEVOVERONA – ASCOLI

ore 15.00 PISA – CROTONE

ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE

Lunedì 21 ottobre 2019

ore 21.00 FROSINONE – LIVORNO

CLASSIFICA: Benevento 18; Empoli, Perugia, Crotone, Salernitana 14; Ascoli, Cittadella, Venezia, Virtus Entella 12; Pordenone 11; Cremonese, Pescara, Chievo 10, Pisa 9; Cosenza, Juve Stabia, Spezia 7; Frosinone 6; Trapani 5; Livorno 4.

Foto: Twitter ufficiale Lega B