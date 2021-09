Serie B, altra sconfitta per il Vicenza. La Cremonese passa 1-0. Vittoria per la Ternana sulla SPAL

La 6a giornata di Serie B si chiude con i due posticipi della domenica.

La Cremonese vince a Vicenza per 1-0. Decisivo un gol di Ciofani al 44′. Vicenza che resta a zero punti dopo 6 giornate, non è bastato il cambio di allenatore, con Di Carlo sostituito da Brocchi a dare la scossa.

Altro successo per la Ternana, alla seconda vittoria consecutiva. Le Fere si sono imposte sulla Spal per 1-0. Decisivo un gol di Martella al 26′.

Foto: Logo Serie B