Serie B: allenatori a scoppio ritardato. Ma dove sono i direttori di una volta?

Siamo quasi a fine giugno e non abbiamo in Serie B, ma anche in A, la griglia completa degli allenatori. Una volta a fine giugno gli allenatori erano stati scelti e annunciati da almeno un mese, soprattutto era stata impostata la campagna acquisti con almeno qualche colpo prenotato o perfezionato. Invece, abbiamo assistito a cose improbabili: un allenatore (D’Aversa) bloccato dal Cesena e poi portato via dall’Empoli nel giro di poche ore; il casting infinito della Reggiana che ne ha sondato 6-7 prima di andare su Viali; il Palermo che si è illuso su Zanetti (poi finito al Verona) e ha sicuro rimediare con Dionisi, potremmo andare avanti fino all’eternità. Abbiamo un sospetto e nessuno si offenda: non esistono i direttori di una volta, ovviamente con le dovute eccezioni, quelli che avevano le idee chiare e che non brancolavano nel buio. L’improvvisazione è una brutta bestia, di sicuro non fa rima con programmazione e poi nessuno si lamenti se i risultati non sono all’altezza di piazze blasonate…

Foto: Instagram Serie B