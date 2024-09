Serie B, accolto il ricorso del Pisa: con il Cittadella è vittoria 0-3 a tavolino. Come cambia la classifica

E’ stato accolto il ricorso del Pisa che ottiene la vittoria per 3-0 a tavolino nella gara con il Cittadella, gara giocata lo scorso 27 agosto in occasione della 3ª giornata di campionato di Serie B: dopo il ricorso della formazione nerazzurra avverso la prima sentenza del Giudice Sportivo, ecco che in data odierna arriva la vittoria a tavolino per la stessa.

Il risultato del campo, 1-1, non fu omologato a seguito di un reclamo dei toscani, avanzato per un errore nella distinta del match dove non compariva un giocatore del Cittadella, Jacopo Desogus, poi entrato in campo. All’inizio era stata data solo una forte ammenda al Cittadella, poi il Pisa ha sporto ricorso ed è stato accolto.

Come infatti si legge sul sito ufficiale della FIGC, “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo del Pisa, applicando alla società A.S. Cittadella la sanzione della perdita della gara casalinga con il Pisa dello scorso 27 agosto con il punteggio di 0-3.

Nel secondo tempo del match, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie B, l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, aveva fatto entrare in campo il calciatore Jacopo Desogus, che non compariva nella distinta di gara”.

In classifica dunque il Pisa ottiene due punti in più, e sale da 14 a 16 punti allungando ulteriormente in vetta alla classifica di Serie B dato che lo Spezia, secondo, è fermo a 12.Il Cittadella, invece, perde un punto e scende a quota 7.

Foto: Instagram Pisa