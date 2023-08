Serie B: accolto il ricorso del Lecco, respinta la Reggina

Il TAR del Lazio ha riammesso il Lecco in Serie B, mentre ha respinto il ricorso della Reggina, che quindi è fuori dai professionisti. Il Perugia torna in Serie C, mentre il Brescia – a questo punto – è sempre più vicino alla riammissione in Serie B. L’iter giudiziario, però, potrebbe non essere chiuso qui: c’è infatti un ultimo passaggio al Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio. A oggi l’udienza è in programma per il 29 agosto, ma tutte le parti in causa hanno chiesto un’abbreviazione dei termini. Se ne saprà di più dopo che il Tar, che ha 10 giorni di tempo per farlo, avrà depositato le motivazioni.

Foto: sito Lecco