Serie B, a Perugia finisce 0-0: la Cremonese raggiunge il Pisa in vetta

Quello tra Perugia e Cremonese era uno dei match clou del turno di Serie B, ma quanto visto in campo non ha rispettato le attese, quantomeno in termini di gol. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, vicini al gol con Castagnetti e De Luca, mentre gli ospiti hanno provato a rispondere con Lisi. Nella ripresa sale il livello della prestazione dei lombardi che hanno sfiorato il bersaglio con Ciofani e Zanimacchia. Lo 0-0 finale proietta la Cremonese di nuovo al primo posto, seppur in coabitazione con il Pisa, mentre il Perugia entra in zona playoff.

Foto: Instagram Zanimacchia