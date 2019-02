Serie B: 12 squalificati, tre turni a Padella con prova tv. Inibizione per Ursino

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo la 24esima giornata di Serie B. Dodici gli squalificati, tutti per un turno ad eccezione di Terranova (Cremonese), fermato per 2 gare, e Padella (Ascoli), stop di 3 giornate grazie alla prova tv, per una gomitata a Vuletich inizialmente non ravvisata dal direttore di gara. Gli altri 10 squalificati sono: Baez (Cosenza), Diamanti (Livorno), Fazzi (Livorno), Ganz (Ascoli), Balzano (Pescara), Dragomir (Perugia), Sabbione (Carpi), Strizzolo (Cremonese), Torregrossa (Brescia), Verre (Perugia). Per quanto riguarda i dirigenti, inibito il diesse Giuseppe Ursino (Crotone) fino al 31 marzo 2019 per “avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose; recidivo”.