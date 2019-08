Serie A, Verona-Bologna: le formazioni ufficiali

Annunciate le scelte di Ivan Juric e Sinisa Mihajlovic, peraltro stasera in panchina al Bentegodi, in vista della sfida tra Verona e Bologna valida per la prima giornata di Serie A.

Verona (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tutino. All.: Juric.