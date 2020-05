Serie A: slittano gli allenamenti di gruppo, domani le nuove linee guida

Slittano gli allenamenti di gruppo in Serie A, almeno fino a martedì. Infatti, il comitato tecnico-scientifico non ha ancora validato le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio e, in attesa che vengano fissate nuove regolamentazioni, restano in vigore quelle attuali. Nel mentre, il presidente FMSI, Maurizio Carrasco, e Gianni Nanni, medico del Bologna, hanno inviato una lettera al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, con le integrazioni richieste dai club. Nel documento, che è stato inoltrato al Governo e che il Ministro Spadafora consegnerà già domani al Cts, i club chiedono più esami per le squadre, la possibilità di allenarsi in gruppo senza effettuare obbligatoriamente il ritiro. Verranno, inoltre, prese in esame le richieste di iniziare con gli allenamenti a pieno regime garantendo con test e tamponi il massimo monitoraggio. Tra poco più di una settimana, poi, sarà affrontato il tema della quarantena di squadra in caso di positività di un singolo giocatore.