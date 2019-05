Serie A, si chiude l’ultima giornata: le sfide di oggi e i verdetti in ballo

Dopo i due anticipi di ieri, si chiude oggi l’ultima giornata di Serie A: novanta minuti di fuoco con in ballo i verdetti finali sia per la salvezza che per la corsa all’Europa. Alle 15 si parte con Torino-Lazio, alle 18 invece c’è Samp-Juve. Alle 20.30 il clou della giornata con Atalanta-Sassuolo, Inter-Empoli, Roma-Parma, Fiorentina-Genoa, Cagliari-Udinese e Milan-Sassuolo: gare elettrizzanti sia per decretare le ultime qualificate in Europa (apertissima la lotta per il 3° e 4° posto che vale la Champions) sia per conoscere l’ultima retrocessa in B (la lotta salvezza coinvolte Fiorentina, Empoli e Genoa). Di seguito il programma completo dell’ultima giornata di Serie A:

SABATO 25 MAGGIO

18:00 Frosinone- Chievo 0-0

20:30 Bologna-Napoli 3-2 (Santander 2, Dzemaili – Ghoulam, Mertens)

DOMENICA 26 MAGGIO

15:00 Torino-Lazio

18:00 Sampdoria-Juventus

20:30 Atalanta-Sassuolo

20:30 Cagliari-Udinese

20:30 Fiorentina-Genoa

20:30 Inter-Empoli

20:30 Roma-Parma

20:30 Spal-Milan

CLASSIFICA: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta, Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 59; Sampdoria 50; 44 Bologna; Sassuolo 43, Spal 42; Parma, Cagliari 41; Fiorentina, Udinese 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 25; Chievo* 17.

*3 punti di penalizzazione