Serie A, si chiude la 29ª giornata: oggi Atalanta-Napoli e Roma-Udinese

Dopo le gare di martedì e mercoledì, si chiude la 29esima giornata di Serie A. Oggi, giovedì 2 luglio, sono in programma le restanti due partite: alle ore 19:30 in campo Atalanta e Napoli, un match importante per entrambe le squadre in chiave europea; poi alle 21:45 toccherà a Roma e Udinese. A seguire il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano.

Martedì 30 giugno

19:30 Torino-Lazio 1-2 (Belotti – Immobile, Parolo)

21:45 Genoa-Juventus 1-3 (Pinamonti – Dybala, Ronaldo, Douglas Costa)

Mercoledì 1 luglio

19:30 Bologna-Cagliari 1-1 (Barrow – Simeone)

19:30 Inter-Brescia 6-0 (Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen, Candreva)

21:45 Fiorentina-Sassuolo 1-3 (Cutrone – Defrel 2, Muldur)

21:45 Lecce-Sampdoria 1-2 (Mancosu – Ramirez 2)

21:45 Spal-Milan 2-2 (Valoti, Floccari – Leao, aut. Vicari)

21:45 Verona-Parma 3-2 (Di Carmine, Zaccagni, Pessina – Kulusevski, Gagliolo)

Giovedì 2 luglio

19:30 Atalanta-Napoli

21:45 Roma-Udinese

CLASSIFICA: Juventus 72; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 57; Roma 48; Napoli 45; Milan 43; Hellas Verona 42; Parma, Cagliari 39; Bologna 38; Sassuolo 37; Fiorentina, Torino 31; Sampdoria 29; Udinese 28; Genoa 26; Lecce 25; Spal 20; Brescia 18.