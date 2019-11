Serie A, si chiude la 13ª giornata: oggi Lecce-Cagliari e Spal-Genoa

Si chiude oggi la 13esima giornata di Serie A. In programma le ultime due gare: apre le danze la sfida tra Lecce e Cagliari, rinviata nelle scorse ore per maltempo e il cui calcio d’inizio (clima permettendo) è previsto alle ore 15; in prima serata (ore 20:45) toccherà invece a Spal-Genoa. A seguire il quadro completo di questo turno del massimo campionato italiano.

Sabato 23 novembre

15:00 Atalanta-Juventus 1-3 (Gosens – Higuain 2, Dybala)

18:00 Milan-Napoli 1-1 (Bonaventura – Lozano)

20:45 Torino-Inter 0-3 (Lautaro Martinez, De Vrij, Lukaku)

Domenica 24 novembre

12:30 Bologna-Parma 2-2 (Palacio, Dzemaili – Kulusevski, Iacoponi)

15:00 Roma-Brescia 3-0 (Smalling, Mancini, Dzeko)

15:00 Verona-Fiorentina 1-0 (Di Carmine)

15:00 Sassuolo-Lazio 1-2 (Caputo – Immobile, Caicedo)

18:00 Sampdoria-Udinese 2-1 (Gabbiadini, Ramirez – Nestorovski)

Lunedì 15 novembre

15:00 Lecce-Cagliari

20:45 Spal-Genoa

CLASSIFICA: Juve 35; Inter 34; Lazio 27; Roma 25; Cagliari 24; Atalanta 22; Napoli 20; Parma, Verona 18; Fiorentina 16; Torino, Milan, Udinese 14; Bologna, Sassuolo* 13; Sampdoria 12; Lecce 10; Genoa 9; Spal 8; Brescia* 7.

*una partita in meno