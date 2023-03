Serie A, si accende la lotta per la qualificazione alla prossima Champions

Quattro squadre in tre punti, solo tre i posti utili per accedere alla prossima Champions League. Escludendo il Napoli primo con un vantaggio rassicurante di ben 15 punti sull’Inter seconda, restano tre posizioni per strappare il pass di partecipazione all’edizione 2023/2024 della coppa continentale. Inter (50), Lazio (48), Roma e Milan (47): quattro squadre nell’arco di tre punti, una tra queste dovrà restare fuori. Tredici giornate al termine del campionato: 39 punti in palio per cercare di correre ed essere padroni del proprio destino. Il calendario delle quattro squadre a confronto:

Inter: Spezia*, Juve, Fiorentina, Salernitana*, Monza, Empoli*, Lazio, Verona*, Roma*, Sassuolo, Napoli*, Atalanta, Torino*.

Lazio: Bologna*, Roma, Monza*, Juve, Spezia*, Torino, Inter*, Sassuolo, Milan*, Lecce, Udinese*, Cremonese, Empoli*.

Roma: Sassuolo, Lazio, Sampdoria, Torino*, Udinese, Atalanta*, Milan, Monza*, Inter, Bologna*, Salernitana, Fiorentina*, Spezia.

Milan: Salernitana, Udinese*, Napoli*, Empoli, Bologna*, Lecce, Roma*, Cremonese, Lazio, Spezia*, Sampdoria, Juve*, Verona.

*Le partite in trasferta.

Foto: Twitter ufficiale Champions League